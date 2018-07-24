Дуклавс попросит у ЕС средства на покрытие убытков от засухи (2)
Экономика | 24 июля 2018 года, 17:15
В среду, 25 июля, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс встретится в Брюсселе с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Филом Хоганом. Министр расскажет ему об убытках, которые терпят крестьяне из-за засухи и жары, и попросит финансовой помощи ЕС на покрытие этих убытков.
В Минземледелия сообщили, что убытки фермеров будут велики, а точный их размер можно будет рассчитать после сбора урожая зерновых, картофеля и овощей осенью.
Дуклавс обсудит с Хоганом основные интересы Латвии в общей сельскохозяйственной политике ЕС в период после 2020 года, в том числе о выравнивании прямых дотаций крестьянам.
Для Латвии неприемлемо предложение Еврокомиссии о 15%-ном снижении средств на развитие села в следующем периоде планирования.
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