Экономика |

В среду, 25 июля, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс встретится в Брюсселе с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Филом Хоганом. Министр расскажет ему об убытках, которые терпят крестьяне из-за засухи и жары, и попросит финансовой помощи ЕС на покрытие этих убытков.

В Минземледелия сообщили, что убытки фермеров будут велики, а точный их размер можно будет рассчитать после сбора урожая зерновых, картофеля и овощей осенью.

Дуклавс обсудит с Хоганом основные интересы Латвии в общей сельскохозяйственной политике ЕС в период после 2020 года, в том числе о выравнивании прямых дотаций крестьянам.

Для Латвии неприемлемо предложение Еврокомиссии о 15%-ном снижении средств на развитие села в следующем периоде планирования.

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