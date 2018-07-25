Жара стала причиной повышения цен на электричество (1)

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Экономика | 25 июля 2018 года, 08:07

Из-за теплой и засушливой погоды в балтийских странах, а также простоя атомной электростанции станции в Финляндии на прошлой неделе электроэнергия продолжала дорожать, сообщил ее независимый поставщик Elektrum Lietuva.

В трех балтийских странах электроэнергия в среднем подорожала на 0,7%. Эксперты утверждают, что цена в регионе не перестает расти с начала июля.

На минувшей неделе балтийские страны произвели 64% требующейся им электроэнергии.

В Латвии и Литве было произведено соответственно 57% и 21%, в Эстонии производство электроэнергии превысило потребление на 46%.

Комментарии 1
Абесалом11 минут назад
Ну, тут же не важно что именно: жара ли, холод ли, нашествие колорадского жука, а может метеоризм у Терезы мэй - все приведёт к подорожанию, причём не только электричества.
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