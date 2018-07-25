Экономика |

Размер накопленных в Гарантийном фонде страхования OCTA средств стремительно сокращаются, поэтому возможен рост цен на полисы страхования OCTA. Об этом сообщил член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Юрис Стенгревицс.

Как пишет Dienas bizness, несмотря на то, что с октября 2016 года страховые общества возобновили внесение взносов в Гарантийный фонд ОСТА, в данный момент он уменьшился до исторически наименьшего объема, что в последний раз было в апреле 2008 года, когда его объем превысил оговоренные в законе 20 миллионов евро и больше не было необходимости делать взносы.

LTAB, администрирующий Гарантийный фонд, прогнозирует, что к августу этого года объем фонда уменьшится до 17 миллионов евро.

Взносы в Гарантийный фонд предусмотрены, если его объем составляет меньше 20 миллионов евро. Если же объем фонда упадет до 17 миллионов евро, страховщикам нужно будет делать взносы в двойном объеме. Беря во внимание, что последнему десятилетию характерен медленный темп экономического роста, рост объема средней компенсации уже в течение нескольких лет подряд, а также другие факторы, Гарантийный фонд в 2016 году уменьшился до отметки в 20 миллионов евро и, несмотря на взносы страховщиков, его объем продолжает уменьшаться.

Cтраховщикам известна ситуация с Гарантийным фондом, поэтому большинство компаний уже увеличили цену полиса OCTA.

Между тем, как заявили в Совете по конкуренции, уменьшение гарантийного фонда OCTA - недостаточная причина для повышения цен страховых полисов.

Публичные высказывания представителя LTAB Юриса Стенгревица о сокращении размера гарантийного фонда OCTA не может быть причиной для того, чтобы цены полисов OCTA в дальнейшем росли, так как ситуация со взносами в гарантийный фонд была известна страховщикам заранее, отмечает СК.

LTAB как обеспечивающее деятельность гарантийного фонда OCTA вправе предоставить обществу информацию о необходимых дополнительных вносах в гарантийный фонд, указывает СК.

СК подчеркивает, что формирование цен является индивидуальным решением каждого предпринимателя, которое принимается в условиях честной конкуренции с учетом внутреннего механизма ценообразования предприятия и колебаний экономической стоимости товаров.