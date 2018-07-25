Экономика |

В Зиепниеккалнсе на территории бывшего Рижского государственного завода промышленных роботов будет построен торговый центр Rimi Aleja, сообщила представитель Rimi Latvia Даце Прейса.

Более подробную информацию о проекте она пообещала предоставить позднее.

Рижский государственный завод промышленных роботов в мае 1994 года был передан на приватизацию, а в конце июня того же года перешел в ведение Агентства приватизации, которое для приватизации разделило его на несколько объектов.

По информации Rimi Latvia, сейчас в сети Rimi Latvia действуют 123 магазина пяти форматов: 32 Rimi Hyper, 29 Rimi Super, 19 Rimi Mini, 38 Supernetto и 5 Rimi Express. Магазины Rimi и Supernetto действуют в 27 городах Латвии.

Основной капитал учрежденного в 1992 году Rimi Latvia - 5 млн евро, владелец - Rimi Baltic, принадлежащая шведскому концерну розничной торговли ICA Group.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš; инженерное бюро Būve un forma