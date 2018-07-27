Экономика |

Годовые декларации о доходах с марта до начала июля в Службу госдоходов (СГД) подали 806 тыс. жителей, сообщила в эфире телеканала LNT и. о. руководителя СГД Даце Пелека.

СГД выплатила уже 115 млн евро переплаченного подоходного налога с населения - на 36 млн больше, чем в прошлом году.

В 2020 году СГД закончит выполнение домашнего задания по внедрению новой системы, которая максимально упростит жителям и предпринимателям подготовку данных деклараций о доходах, отметила Пелека.

Напомним, как ранее сообщил председатель Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов, планируется создать электронную систему, чтобы с 2021 года автоматически возвращать жителям переплаченные налоги.