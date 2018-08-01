Экономика |

По какой причине из Латвии уезжают десятки тысяч жителей, таким вопросом задается основатель и руководитель компании Memory Water Янис Плявиньш.

По его мнению, основная причина миграции – это рабское налоговое бремя.

"Исторически, на протяжении сотен лет наши люди были крепостными. Что изменилось за эти годы? Сегодня нам дана свобода, однако, она мнимая. По сравнению с временами крепостного права, размер дани, которую мы платим, не уменьшился – напротив, как показывают цифры, в наши дни налоговое бремя значительно возросло.

Так, во времена крепостного права наши предки платили десятую часть своего оброка церкви и еще десятую часть - помещику. Существовали также барщины, правда, не во всех случаях это означало тотальное рабство; у некоторых помещиков барщину нужно было отрабатывать только девять дней в году.

Несмотря на то, что в то время также существовали разные налоговые ставки, в среднем общая сумма необходимых к уплате налогов составляла примерно 20-30%. Тем временем наши современные помещики умудрились увеличить налоговое бремя аж до 80%. Таким образом, получается, что сегодня мы находимся в еще более глубоком рабстве, чем они!

Вам, конечно, сразу хочется узнать, из чего же формируются эти 80%? Смотрите, что получается. Допустим, вы тяжело трудились и заработали 1000 евро. Работодатель готов вам выплатить данную сумму, однако на руки вы получите примерно 550 евро, поскольку все остальные деньги вы потратите на уплату различных налогов и пошлин.

Сегодня наши современные помещики умудрились ввести уже 100 различных видов налогов и пошлин. На уплату основных налогов у вас уходит 45% от ваших доходов. Однако это еще не все. Еще 15% вам необходимо отдать на уплату других различных пошлин, таких как налог на недвижимость, транспортный налог, налог на электроэнергию и акцизный налог (кстати, тут необходимо добавить, что цена на топливо в основном складывается из налогов, а не из себестоимости нефтепродуктов).

Также почти каждое государственное учреждение умудряется брать с вас деньги всякий раз, когда вам от них что-то понадобится. Далее наше налоговое бремя увеличивают ежемесячные счета - после их оплаты оно возрастает еще на 15%. Таким образом, общая налоговая нагрузка увеличивается уже до 60%.

Однако и это еще не все. Почти за каждую покупку или оказанную нам услугу мы платим налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%. Поэтому к общей статье расходов прибавляется еще 20%, и, таким образом, общее налоговое бремя уже увеличивается до 80%.

На самом деле, ты заработал 1000 евро, однако наши современные помещики при помощи различных налогов и пошлин умудряются взимать с нас примерно по 700-800 евро каждый месяц. Таким образом, получается, что самому работнику от заработанной им суммы остается лишь 200-300 евро. Получается, сегодня общая сумма уплаченных нами налогов в 3-4 раза больше, чем размер оброка, который платили наши предки во времена крепостного права.

Здесь кто-то может возразить: мол, в других странах тоже высокие налоги! Да, высокие налоговые ставки характерны не только для нашей страны, однако всегда нужно смотреть не на размеры отдельных налогов, а на общее налоговое бремя.

Так, например, в других странах очень высокий необлагаемый минимум. В Финляндии он составляет 1341 евро, в Ирландии – 1252 евро, а в Швеции – даже 1700 евро. В свою очередь, в Латвии к зарплатам, превышающим на бумаге 1000 евро в месяц, необлагаемый минимум не применяют вообще.

Что касается НДС, в США он составляет только от 8-ми до 10%, а в Латвии – 21%. Также практически во всех европейских странах на продукты питания применяется пониженная налоговая ставка – 5 или максимум 10%. Однако в Латвии в этом плане нет никаких льгот – при покупки продуктов помещики берут с нас НДС в размере 21%.

В связи с этим, хотелось бы вспомнить элементарную экономическую истину, открытие которой принадлежит американскому экономисту Артуру Лафферу. Он обнаружил, что в определенных условиях при увеличении налоговых ставок доходы государственного бюджета не увеличиваются, а уменьшаются.

Интересно, почему латвийские аналитики не учитывают подобные экономические истины? И насколько бы могли увеличиться доходы госбюджета, если снизить налоговое бремя?

Получается, что каждый из нас фактически является рабом, и этот статус быстрыми темпами уничтожает наш народ. Каждый год из Латвии уезжают тысячи людей. Мы вроде бы свободны, но наше государство хочет заставить нас эмигрировать. И каждый год мы по численности населения теряем город размером с Валмиеру.

Если бы в законе был бы установлен "потолок" налогового бремени, нашим нынешним помещикам ничего бы не оставалось, кроме как работать эффективнее, экономнее и целесообразнее, а также думать о сокращении своих расходов. Однако пока для подобных мыслей у них нет причин, и им гораздо проще вместо этого увеличить налоги.

Если мы хотим, чтобы Латвия как государство просуществовала еще 50 или 100 лет, сейчас настал последний момент, чтобы остановить массовую миграцию. Но мы не сможем ей воспрепятствовать, если не устраним главное обстоятельство – основные причины эмиграции", - считает Янис Плявиньш. #меняеммир