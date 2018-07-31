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На основании распоряжения Суда ЕС Генеральная прокуратура уточнила меру пресечения обвиняемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, которому теперь дано право назначить своего заместителя в совете Европейского центробанка (ЕЦБ), сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

"Мера пресечения не изменена, а уточнена", - добавила она.

Суд рассмотрел заявление ЕЦБ о временном регулировании, в котором банк просил обязать Латвию на время приостановить запрет для Римшевича выполнять обязанности президента Банка Латвии, то есть разрешить ему в статусе члена совета ЕЦБ выполнять обязанности, не связанные с расследованием уголовного дела, то есть по крайней мере разрешить назначить заместителя.

Заместитель председателя Суда ЕС 20 июля издал распоряжение о том, чтобы Латвия приняла меры, обеспечивающие, что до момента оглашения окончательного решения по делу, начатому по заявлению Римшевича, были бы приостановлены назначенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) меры пресечения в той степени, насколько они запрещают Римшевичу назначить себе заместителя в совете ЕЦБ.

В остальной части заявление ЕЦБ Суд ЕС отклонил.

Как сообщалось, 18 июня KNAB направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы уголовного дела Римшевича и Мартинсонса. В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро. 27 июня прокуратура сообщила о начале уголовного преследования.