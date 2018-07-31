Римшевич может вернуть право голоса Латвии в ЕЦБ (9)

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Экономика | 31 июля 2018 года, 13:16

На основании распоряжения Суда ЕС Генеральная прокуратура уточнила меру пресечения обвиняемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, которому теперь дано право назначить своего заместителя в совете Европейского центробанка (ЕЦБ), сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

"Мера пресечения не изменена, а уточнена", - добавила она.

Суд рассмотрел заявление ЕЦБ о временном регулировании, в котором банк просил обязать Латвию на время приостановить запрет для Римшевича выполнять обязанности президента Банка Латвии, то есть разрешить ему в статусе члена совета ЕЦБ выполнять обязанности, не связанные с расследованием уголовного дела, то есть по крайней мере разрешить назначить заместителя.

Заместитель председателя Суда ЕС 20 июля издал распоряжение о том, чтобы Латвия приняла меры, обеспечивающие, что до момента оглашения окончательного решения по делу, начатому по заявлению Римшевича, были бы приостановлены назначенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) меры пресечения в той степени, насколько они запрещают Римшевичу назначить себе заместителя в совете ЕЦБ.

В остальной части заявление ЕЦБ Суд ЕС отклонил.

Как сообщалось, 18 июня KNAB направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы уголовного дела Римшевича и Мартинсонса. В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро. 27 июня прокуратура сообщила о начале уголовного преследования.

Комментарии 9
Патриот 1 час назад
Таких как Римшевич 98% в правительстве и сейме Латвии. Всех в тюрьму!!!!
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Janina Pezdiņa1 час назад
Когда же суд состоится над Римшевича кунгам? Когда же его посадють? Скорее бы.
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Ну да,конечно1 час назад
После того,как сдали,продали,и профукали.
Это было легко,а попробуй вернуть назад,кто отдаст?
Римшевич настоящий титульный,он на что-то надеется и ему можно верить? Полный бред.
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