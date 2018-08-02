В Минэкономики прозвучала идея обложить налогом чаевые (+ОПРОС) (21)

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Экономика | 2 августа 2018 года, 14:51

В Министерстве экономики подняли на обсуждение вопрос о том, чтобы обложить чаевые налогом. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

Как отметил заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко, в Латвии вообще никак не регулируются так называемые чаевые. Однако он отказался говорить, выступает ли за эту инициативу министерство.

"Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были "серой зоной". Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем? И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия", - заявил он.

Президент Общества ресторанов Янис Энзис указал, что государству стоит забыть об этой идее. Он считает, что дополнительный налог произвел бы обратный эффект - рестораторы стали бы загнаны в "теневую экономику".

По словам Энзиса, контролировать уплату налогов за чаевые было бы невозможно в принципе.

Депутат Европарламента Артис Пабрикс в своем Twitter написал, что планы обложить налогом чаевые всего лишь способ отложить решение важных проблем.

Между тем на официальной странице Минэкономики в Twitter появилась информация о том, что госучреждение данную идею не поддерживает.

"Минэкономики не считает, что чаевые надо облагать налогом. Министерство начинает дискуссию о совершенствовании работы туристической отрасли. Также будет обсуждено, как упорядочить вопрос о чаевых, чтобы всем были понятны условия их получения и обложения налогами, особенно, если клиент оплачивает услугу с помощью карты", - говорится в сообщении госучреждения.

Фото: pixabay.com

Комментарии 21
Sedna2 часа назад
Титульное правительство серьёзно больно. Шизофрения и Альцгеймер - это самые безобидные болезни, коими страдают их титулейшество. Я просто не понимаю, как обычный латышский народ этого не видит. Неужто все-все латыши зомбированы? Латыши ! Очнитесь!
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давно уже 3 часа назад
надо все их компенсации обложить налогами и выдаваемые нахалаяву золотые полисы здоровья, уверен,дохода будет больше, чем от 2-3 евро в день с каждого официанта.
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Элементарно, Ватсон3 часа назад
Перестать давать чаевые.)))
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