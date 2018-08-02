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В Министерстве экономики подняли на обсуждение вопрос о том, чтобы обложить чаевые налогом. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

Как отметил заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко, в Латвии вообще никак не регулируются так называемые чаевые. Однако он отказался говорить, выступает ли за эту инициативу министерство.

"Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были "серой зоной". Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем? И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия", - заявил он.

Президент Общества ресторанов Янис Энзис указал, что государству стоит забыть об этой идее. Он считает, что дополнительный налог произвел бы обратный эффект - рестораторы стали бы загнаны в "теневую экономику".

По словам Энзиса, контролировать уплату налогов за чаевые было бы невозможно в принципе.

Депутат Европарламента Артис Пабрикс в своем Twitter написал, что планы обложить налогом чаевые всего лишь способ отложить решение важных проблем.

Es domāju, ka ministriju plāni par dzeramnaudas aplikšanu ar nodokli ir kārtējais mikromenedžments kad pietrūkst drosmes svarīgām problēmām. — Artis Pabriks (@Pabriks) 2 августа 2018 г.

Между тем на официальной странице Минэкономики в Twitter появилась информация о том, что госучреждение данную идею не поддерживает.

"Минэкономики не считает, что чаевые надо облагать налогом. Министерство начинает дискуссию о совершенствовании работы туристической отрасли. Также будет обсуждено, как упорядочить вопрос о чаевых, чтобы всем были понятны условия их получения и обложения налогами, особенно, если клиент оплачивает услугу с помощью карты", - говорится в сообщении госучреждения.

EM neuzskata, ka dzeramnaudas jāapliek ar nodokli! EM rosina diskusiju par tūrisma nozares darbības pilnveidošanu un dzeramnaudu jautājuma sakārtošanu, lai visiem būtu skaidri dzeramnaudu saņemšanas un ar nodokļiem aplikšanas nosacījumi, īpaši ja klients maksā ar karti. — EkonomikasMinistrija (@EM_gov_lv) 2 августа 2018 г.

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