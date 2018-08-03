Экономика |

За последние десять лет жители Латвии переплатили за компонент обязательной закупки (КОЗ) электричества почти 1,9 млрд евро. Такие шокирующие данные приводят эксперты, пишет nra.lv.

В целом за период с 2008 года поддержка "зеленой" энергии обошлась Латвии в 2,67 млрд евро, а уровень поддержки был почти в три раза выше, чем у соседей. Например, в прошлом году на эти цели было потрачено 266,3 млн евро, или 1% от ВВП Латвии, тогда как в Литве и Эстонии этот показатель составляет 0,3% от ВВП.

Уровень поддержки в три раза ниже нынешнего оптимальным для Латвии считает и специальная рабочая группа, которую правительство решило создать, чтобы после широко освещавшихся в СМИ скандалов о мошенничестве с КОЗ наконец оценить его влияние на народное хозяйство. Вчера группа обнародовала результаты своей работы - бремя КОЗ слишком тяжело, поэтому Министерство экономики предлагает в течение трех лет его ликвидировать и ввести более эффективную систему поддержки "зеленой" энергии.

Фото из Flickr/Matthias Vorndran