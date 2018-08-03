Латвийцы переплатили за "зеленую" энергию почти 3 млдр евро (14)

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Экономика | 3 августа 2018 года, 08:15

За последние десять лет жители Латвии переплатили за компонент обязательной закупки (КОЗ) электричества почти 1,9 млрд евро. Такие шокирующие данные приводят эксперты, пишет nra.lv.

В целом за период с 2008 года поддержка "зеленой" энергии обошлась Латвии в 2,67 млрд евро, а уровень поддержки был почти в три раза выше, чем у соседей. Например, в прошлом году на эти цели было потрачено 266,3 млн евро, или 1% от ВВП Латвии, тогда как в Литве и Эстонии этот показатель составляет 0,3% от ВВП.

Уровень поддержки в три раза ниже нынешнего оптимальным для Латвии считает и специальная рабочая группа, которую правительство решило создать, чтобы после широко освещавшихся в СМИ скандалов о мошенничестве с КОЗ наконец оценить его влияние на народное хозяйство. Вчера группа обнародовала результаты своей работы - бремя КОЗ слишком тяжело, поэтому Министерство экономики предлагает в течение трех лет его ликвидировать и ввести более эффективную систему поддержки "зеленой" энергии.

Фото из Flickr/Matthias Vorndran

Комментарии 14
Звериный оскал капитализма по латышски3 часа назад
Богатые стали богаче, бедные стали беднее.

Стесняюсь спросить, а посадки в тюрьмы намечаются?
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пенсионер3 часа назад
когда возвращать будут, министр Ашерадан наконец будет привлечен к уголовной ответственности, он вроде заявил что будет претендовать на повторный срок в правительстве, видимо чтобы получить депутатскую неприкосновенность!!!
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Рижанка 3 часа назад
Ну где это видано платить больше чем израсходавано . На народ скинули их фирмы , мы содержим их жизнь, рабочие места И ВСЕ МОЛЧАТ И ПЛАТЯТ , НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ 28 ЛЕТ . Мы открываем фирмы душат со всех сторон и еще мы содержим этих ВАРОВ . Точно такое и в ригас наму парвалднекс Житель содержит эту шарашкину кантору , а они только сметы печатают и живут вольготно на всех страховках , и не хилых зарплатах , и не какой ответственности .
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