Из-за нехватка рабсилы бизнесмены готовы брать молодежь без опыта (2)
Большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы, свидетельствует опрос, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой.
23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.
По сравнению с мартом в июле на 3 процентных пункта выросло число предпринимателей, которых беспокоит доступность рабочей силы.
"Это очень серьезный сигнал для политиков о том, что надо начать действовать, думая об интеграции на рынок труда разных общественных групп, а также о других решениях, чтобы развитие бизнеса не тормозилось", - заявил глава ЛТПП Янис Эндзиньш.
В ходе опроса выяснилось, что больше всего не хватает работников в строительстве, сфере услуг, торговле, медицине.
Предприниматели в целом готовы принимать на работу молодежь без образования и опыта, а также инвалидов, молодых матерей и пенсионеров. Также работодатели готовы обучать работников.
В опросе приняли участие 348 руководителей предприятий.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Уже столько лет не меняются зарплаты, платят минималку а потом говорят почему не хотят работать у нас ?
Вы сделали все, чтобы люди сбежали за границу, теперь сюда навезете индусов, тайцев и хохлов которые будут пахать за еду.