Экономика |

Большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы, свидетельствует опрос, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой.

23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.

По сравнению с мартом в июле на 3 процентных пункта выросло число предпринимателей, которых беспокоит доступность рабочей силы.

"Это очень серьезный сигнал для политиков о том, что надо начать действовать, думая об интеграции на рынок труда разных общественных групп, а также о других решениях, чтобы развитие бизнеса не тормозилось", - заявил глава ЛТПП Янис Эндзиньш.

В ходе опроса выяснилось, что больше всего не хватает работников в строительстве, сфере услуг, торговле, медицине.

Предприниматели в целом готовы принимать на работу молодежь без образования и опыта, а также инвалидов, молодых матерей и пенсионеров. Также работодатели готовы обучать работников.

В опросе приняли участие 348 руководителей предприятий.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download