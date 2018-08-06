Экономика |

Лесные пожары не влияют на доступность лесопромышленных ресурсов Латвии, заявил исполнительный директор Латвийской федерации лесной промышленности (LKF) Кристап Клаусс. Об этом пишет NRA.

По словам Клаусса, пожары не повлияют на доступность ресурсов ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Он добавил, что коммерческие леса были сравнительно мало затронуты пожарами, в основном горели территории заповедника.

На территории пожара в Валдгалской волости также находится заповедник, где не добывают ни торф, ни древесину, отметил представитель LKF.

По словам Клаусса, коммерческие леса, находящиеся вокруг места пожара под Талси были существенным фактором в успешном тушении огня.

"Пожар позволил потушить не только бескорыстный вклад людей, но и по большей мере то, что вокруг были коммерческие леса с лесными дорогами, по которым можно было добраться до места горения. Также спасло и то, что предприятие Latvijas valsts meži очень хорошо умеют сотрудничать с лесоперерабатывающими компаниями. Лес был вырублен по периметру и древесина вывезена, чтобы пламя не перекинулось на новые территории", - заявил он.

В заключении Клаусс указал, что несмотря на сухое лето, затопленных из-за причиненного бобрами ущерба лесов будет гораздо больше, чем сгоревших.

Ранее сообщалось, что пожар, вспыхнувший вечером 31 июля на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края, 5 августа был ликвидирован.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция