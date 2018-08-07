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Часть латвийских банков переживает "ломку", пишет Latvijas Avize.

Термин "нерезиденты" в латвийской банковской системе использоваться не будет, но если ты был зависимым и у тебя отняли иглу и вещество, вызывающее зависимость, ломка неизбежна. Именно такую ломку переживает сейчас латвийская банковская система, а точнее, та ее часть, которая занималась обслуживанием нерезидентов, отмечает издание.

Игла зависимости от российских денег отнята, и это последствия кризиса ABLV Bank и государственной политики по резкому сокращению вкладов нерезидентов. Правда, нельзя сказать, что иглу отняли внезапно, подчеркивает газета. На самом деле уровень требований к банкам начал расти уже примерно 15 лет назад, когда США создали подразделение Министерства финансов FinCEN, которое занялось борьбой с отмыванием денег.

Председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш ранее сообщил, что объем иностранных вкладов в латвийских банках осенью составит 3,5 млрд евро.

По его словам, местные вклады в банках в настоящее время составляют 12,5 млрд евро, остальные - 5,1 млрд евро. На данный момент известен общий размер вкладов в ABLV Bank, который придется выплатить, а также другие данные об оттоке средств из остального банковского сектора, поэтому осенью объем иностранных вкладов сократится до 3,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что остаток вкладов шелл-компаний, входящих в категорию риска, по состоянию на 7 июля составил в общем объеме вкладов в латвийских банках 0,03%, и в основном это остаток заблокированных средств на счетах.