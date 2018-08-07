Экономика |

Кабинет министров сегодня намерен выделить 4,3 млн евро на участие Латвии в международной выставке Expo 2020i в Дубае, которая будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Мероприятие будут финансировать и государство, и сами предприниматели.

Руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, рассказал, что данные организаторов Expo 2020 Dubai свидетельствуют, что Латвийский павильон в выставке обойдется по меньшей мере в 6 миллионов евро, но он надеется, что цифра все же будет меньшей.

При этом Эндзиньш подтвердил, что мероприятие в Дубае, потребует больше ресурсов, нежели, например, прошедшая в Астане выставка в прошлом году.

"Финансирование государства и частного бизнеса не будет половина на половину, потому что предпринимателям вряд ли удастся собрать такую большую сумму. Выставка, по сравнению с другими, будет проходить дольше, нам придется самим отстраивать павильон, а не выставлять товар в уже готовых помещениях, к тому же в Арабских эмиратах совсем другие цены", - пояснил Эндзиньш.

Ранее премьер-министр Марис Кучинскис рассказал, что в Дубае будет грандиозная выставка и в ее рамках Латвия сможет договориться о сотрудничестве с конкретным регионом, а также ознакомить с Латвией и продемонстрировать возможности инвестиций в стране. Бизнесмены смогут наладить деловых контакты с мировыми производителями.

Напомним, Дубай одержал победу в голосовании за право проведения престижной международной выставки World Expo в 2020 году. Это крупнейшее международное событие приведет к бурному развитию городской экономики, туризма и гостиничной индустрии, а также послужит дальнейшему укреплению репутации Дубая как мирового центра больших возможностей.

Эмираты стали первой страной Ближнего Востока, получившей право организации Expo. Выставка пройдет под лозунгом: "Соединяя умы, создаем будущее".

По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения. Она, вне всякого сомнения, значительно повлияет на экономику Дубая, при этом в наибольшем выигрыше останутся туристический и гостиничный сегменты.

Подготовка к World Expo 2020 идет полным ходом. По прогнозам экспертов, выставка привнесет в экономику города впечатляющую сумму – 23 миллиарда долларов. World Expo – престижное событие мирового масштаба, которое проводится в избранных городах каждые 5 лет.

Выставка является местом встречи идей и технологий, а также служит платформой для экономического, социального и экологического развития.

Фото: Gulf Business, Inhabitat