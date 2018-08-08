Экономика |

Введение компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии определенно было ошибкой, и его отмена будет очень сложной, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Кучинскис представил президенту доклад о хронологии введения КОЗ и ответственных за него лицах. Вейонис ознакомился с этим докладом и с докладом рабочей группы министра экономики Арвила Ашераденса, рассматривавшей возможности отмены КОЗ.

"КОЗ, возможно, был не лучшим механизмом для оказания поддержки зеленой энергии. Система, которая изначально не была такой опасной и вредной для общества, была деформирована. По-моему, глупо платить дополнительно за использование природного газа, чтобы производить энергию", - указал президент.

Необходимо оценить, имели ли место в связи с КОЗ умышленные злонамеренные действия, добавил он.

Вейонис подчеркнул, что предприниматели, недобросовестно использовавшие нынешнюю систему, должны быть привлечены к ответственности.

Между тем, премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой дать оценку своему докладу о хронологии введения КОЗ, в том числе предположительно противозаконной выдаче десяти ветряным электростанциям разрешений на поддержку в рамках компонента обязательной закупки (КОЗ).

В докладе премьер-министра о хронологии введения КОЗ с 2007 по 2018 год отмечается, что 24 марта 2009 года на основании правил о производстве электроэнергии из возобновляемых ресурсов были выданы решения 10 ветряным электростанциям, однако с 14 марта 2009 года эти правила уже не действовали.

Разрешения были выданы электростанциям в Алсунгском крае W.e.s.10, W.e.s.11, W.e.s.13, W.e.s.12, W.e.s.5, W.e.s.6, W.e.s.1, W.e.s.7, W.e.s.8 и W.e.s.9.

В то время министром экономики был Артис Кампарс ("Единство"), госсекретарем Минэкономики - Анрийс Матисс, а разрешения подписывал его заместитель Андрис Лиепиньш.

После встречи с президентом Кучинскис указал, что в его докладе по хронологии введения КОЗ "всплыли" некоторые нюансы, например, что выдавалось слишком много лицензий.

Премьер-министр обратил внимание и на случаи, в которых лицензии возобновлялись в то время, когда закон уже не действовал. Он выразил удивление, что тогда никто не обратил на это внимание.

По словам премьера, впереди еще "долгая история", и "те, кто говорит, что от КОЗ можно отказаться в один день или вообще нельзя, не правы".

Недавно депутаты парламентской фракции "Согласия" подали в Конституционный суд (КС) заявление с требованием оспорить законность системы обязательной закупки "зеленой" электроэнергии.

По словам депутата Сейма Ивара Зариньша, ряд станций когенерации электроэнергию, необходимую для обеспечения собственной деятельности на самом деле закупали на свободном рынке. Таким образом получая возможность продавать всё электричество, которое сами производят, и получать субсидии.

По словам Зариньша, это только одна из схем, которые придется оценить КС.

"Если суд признает, нашу правоту, то все те суммы, которые были незаконно выплачены в минувшие 10 лет, можно требовать вернуть государству", — считает депутат.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет жители Латвии переплатили за КОЗ электричества почти 1,9 млрд евро.