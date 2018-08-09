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Руководитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова в декларации о доходах государственного должностного лица не указала сделки, общая сумма которых превышает 300 000 евро, свидетельствует предъявленное прокуратурой обвинение.

Прокуратура передала уголовное дело Колеговой в суд Латгальского предместья Риги, который приступит к его рассмотрению 27 сентября.

Колеговой предъявлено обвинение в предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица, касающихся собственности и доходов в крупном размере.

Согласно переданным с суд материалам уголовного дела, обвиняемая при подаче деклараций государственного должностного лица в 2013, 2014 и 2015 годах не указала в них сведений о находящемся в ее пользовании недвижимом имуществе, о заключенных в соответствующий отчетный период сделках, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, а также информацию о других фактах, которые касаются имущественного положения должностного лица.

Кроме того, в декларации за 2013 год не были указаны сделки в крупном размере, общая стоимость которых превышала 300 000 евро. В свою очередь в декларации должностного лица за 2014 и 2015 годы обвиняемая указала недостоверные сведения о заключенных сделках в крупном размере, общая сумма которых превышала 600 тыс. евро.

Уголовный закон за эти преступления предусматривает кратковременное лишние свободы (до трех месяцев), принудительные работы или денежный штраф.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2016 года Управление финансовой полиции Службы госдоходов начало ведомственную проверку декларации о доходах государственного должностного лица гендиректора ГСОС в связи с обнаруженными в ней недочетами и возможными преступными деяниями.

Согласно данным Firmas.lv, Колегова до 6 сентября 2016 года являлась владелицей 50% долей капитала предприятия по производству поддонов Pallogs и в 2015 году получила дивиденды на сумму 320 000 евро. По словам самой Колеговой, она подарила эти дивиденды брату. Также в 2015 году она выдала ссуды на сумму 220,9 тыс. евро.

В прессе Колегова заявляла, что владеет Pallogs только формально, а выгодоприобретателем является ее брат. В годовом отчете предприятия эта сделка не указана, что вызывает подозрения в использовании средств для выплаты зарплат в конвертах.

Хотя Колегова в своих декларациях указала, что за последние годы получила от частично принадлежащего ей Pallogs дивиденды почти на миллион евро, поданные фирмой документы в Регистр предприятий свидетельствуют о том, что в эти годы прибыль предприятия не распределялась.

Прибыль Pallogs в 2015 году составила 0,99 млн евро, в 2014 году - 0,55 млн евро, в 2013 году - 0,68 млн евро, в 2012 году - 1,05 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.