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В этом году польза от индексации пенсий для пенсионеров в среднем составит 18,27 евро, а самая большая сумма, на которую они возрастут, - 27,50 евро, пишет Neatkariga. В предыдущие годы добавка к пенсиям в зависимости от стажа работы была меньше - сейчас больше ценятся те, кто работал дольше.

Латвийская федерация пенсионеров отмечает, что систему индексации еще нужно совершенствовать. 1 октября будут проиндексированы пенсии и возмещения или их части, не превышающие 382 евро, и на эти цели в бюджете предусмотрено 30 млн евро.