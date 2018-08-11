Латвия освоила почти 3 миллиарда евро из фондов ЕС (7)

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Экономика | 11 августа 2018 года, 17:18

В текущий период планирования фондов ЕС с 2014 по 2020 год Латвия начала осуществлять проекты на 2,9 млрд евро, что составляет 65% предусмотренных на этот период 4,4 млрд евро, свидетельствует доклад, подготовленный Министерством финансов.

Так, в мае было утверждено новых проектов на 36 млн евро, а в июне - на 100 млн евро. В июне были начаты проекты в таких сферах, как ИТ-технологии, конкурентоспособность малых и средних предприятий, транспорт, а также природное и культурное наследие.

Также в июне были начаты новые инвестиционные проекты на 76 млн евро по сравнению с 46 млн евро в мае. Проекты были начаты в таких сферах, как природное и культурное наследие, уменьшение риска наводнений, развитие инфраструктуры образования и подхода, основанного на компетенциях.

Однако, как отмечает Минфин, получатели финансирования по-прежнему не подают запросы на платежи в установленные сроки и в запланированном объеме, а также меняют планы выплат.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
А ещё лучше его освоит банда под именем правительство! Уже пилят в наглую бензопилой!
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Лёлик40 минут назад
Латвия освоила почти 3 миллиарда евро из фондов ЕС
+++ Банковский сектор накрылся , металлургия - там же , транзиту капец , промышленности полный капец , за то по количеству чиновников и торговых центров - мы явно в лидерах - это ли не История успеха...
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доктор БляБолит36 минут назад
А народ всё валит и валит из Латвии.
Назови....КЛОУН....хоть одно значимое сделанное Латвией в последнее время?
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