Экономика |

В текущий период планирования фондов ЕС с 2014 по 2020 год Латвия начала осуществлять проекты на 2,9 млрд евро, что составляет 65% предусмотренных на этот период 4,4 млрд евро, свидетельствует доклад, подготовленный Министерством финансов.

Так, в мае было утверждено новых проектов на 36 млн евро, а в июне - на 100 млн евро. В июне были начаты проекты в таких сферах, как ИТ-технологии, конкурентоспособность малых и средних предприятий, транспорт, а также природное и культурное наследие.

Также в июне были начаты новые инвестиционные проекты на 76 млн евро по сравнению с 46 млн евро в мае. Проекты были начаты в таких сферах, как природное и культурное наследие, уменьшение риска наводнений, развитие инфраструктуры образования и подхода, основанного на компетенциях.

Однако, как отмечает Минфин, получатели финансирования по-прежнему не подают запросы на платежи в установленные сроки и в запланированном объеме, а также меняют планы выплат.

Фото: pixabay.com