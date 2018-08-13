Производители продуктов: нам не хватает малоквалифицированных работников (16)

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Экономика | 13 августа 2018 года, 09:12

Нехватка рабочей силы становится для производителей продуктов питания все более актуальной проблемой, и больше всего не хватает именно работников низкой квалификации, рассказал председатель правления компании Orkla Confectionery & Snacks Latvija Том Дидрихсконс.

Этот вопрос всегда был острым, особенно касательно таких специальностей, как технолог пищевого производства и инженер. Многие производители продуктов питания к этому приспособились и поняли важность обучения работников прямо на предприятии. Намного теснее стало также сотрудничество с учебными заведениями, отметил он.

"Проблема есть и становится все более актуальной, так как люди уезжают, в том числе квалифицированные работники. Из-за демографических проблем потенциальных студентов тоже становится меньше. В свою очередь в краткосрочной перспективе самой большой проблемой является именно низкоквалифицированная рабочая сила, которой очень не хватает. Тут важно, что решит Сейм, поскольку, отказываясь от ввоза рабочей силы, мы "стреляем себе в ногу". Если эту проблему срочно не решить, она потенциально скажется на инвестициях", - сказал Дидрихсонс.

В других странах Балтии, в частности, в Эстонии проблема доступности рабочей силы решается намного быстрее, что отрицательно влияет на конкурентоспособность Латвии в этом смысле, добавил он.

Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, Orkla Confectionery & Snacks Latvija в этом году вложило 1,2 млн евро в роботизацию производства фабрики Laima в Адажи, что позволит заменить почти 20 человек, которых предприятию не хватает.

Фото из Flickr/Sabiedrisko attiecibu birojs

Комментарии 16
Патриот 1 час назад
За что боролись, на то и напоролись. Без валоды на работу не берут, штрафуют, постоянные гонения! Русскоязычные предприниматели перестали брать на работу латышей не знающих русского языка. Латыши оказались вообще ни кому не нужны, ни своим ни чужим. Замкнутый круг благодаря нашему напрочь отмороженному правительству и Сейму.
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Патриот 38 минут назад
Валода доминирует на дальних хуторах просторов пустой Латвии. Где доминируют валода там полный развал! Саймниксы блин!
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Патриот 41 минуту назад
Вы по жизни тупые, куда вам ещё зарплату поднимать!? Лопату другой стороной держите и мечтаете о небесных кренделях. Кроме как плясать, выть и пить пиво вы не на что не способны.
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