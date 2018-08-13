Экономика |

Нехватка рабочей силы становится для производителей продуктов питания все более актуальной проблемой, и больше всего не хватает именно работников низкой квалификации, рассказал председатель правления компании Orkla Confectionery & Snacks Latvija Том Дидрихсконс.

Этот вопрос всегда был острым, особенно касательно таких специальностей, как технолог пищевого производства и инженер. Многие производители продуктов питания к этому приспособились и поняли важность обучения работников прямо на предприятии. Намного теснее стало также сотрудничество с учебными заведениями, отметил он.

"Проблема есть и становится все более актуальной, так как люди уезжают, в том числе квалифицированные работники. Из-за демографических проблем потенциальных студентов тоже становится меньше. В свою очередь в краткосрочной перспективе самой большой проблемой является именно низкоквалифицированная рабочая сила, которой очень не хватает. Тут важно, что решит Сейм, поскольку, отказываясь от ввоза рабочей силы, мы "стреляем себе в ногу". Если эту проблему срочно не решить, она потенциально скажется на инвестициях", - сказал Дидрихсонс.

В других странах Балтии, в частности, в Эстонии проблема доступности рабочей силы решается намного быстрее, что отрицательно влияет на конкурентоспособность Латвии в этом смысле, добавил он.

Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, Orkla Confectionery & Snacks Latvija в этом году вложило 1,2 млн евро в роботизацию производства фабрики Laima в Адажи, что позволит заменить почти 20 человек, которых предприятию не хватает.

Фото из Flickr/Sabiedrisko attiecibu birojs