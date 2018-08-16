Экономика |

Министерства в 2019 году хотят получить из бюджета на повышение зарплат дополнительно 141,9 млн евро, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация.

Как пишет Nra.lv, Министерство здравоохранения в следующем году запросило из бюджета на повышение зарплат 70 млн евро. Как заявила глава ведомства Анда Чакша, повышение зарплат медиков было определено в качестве приоритета еще в прошлом году. Первый шаг был сделан в этом году - выделено 85 млн евро, чтобы повысить зарплаты на 30%. В следующем и в 2020 году они должны повыситься еще на 20%.

Министерству образования и науки для выполнения графика повышения оплаты труда педагогов и выплаты доплат и премий в 2019 году необходимы 5,834 млн евро.

Министерство юстиции в бюджете следующего года запросило на повышение зарплат судей, прокуроров и работников судов 30,57 млн евро, Министерство окружающей среды и регионального развития просит дополнительно для повышения зарплат 3,9 млн евро, Министерство культуры - 6,2 млн евро.

Остальные министерства - сообщения, благосостояния, внутренних дел, земледелия, обороны и иностранных дел в числе приоритетных мер не указали повышение зарплат, для чего в бюджете 2019 года требовались бы дополнительные средства.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее заявила, что сейчас надо думать о создании резерва фискального обеспечения в бюджете 2019 года, а не о повышении зарплат в госуправлении.

В ноябре 2018 года Сейм принял рамочный среднесрочный бюджет на 2018, 2019 и 2020 гг., предусматривающий резерв фискального обеспечения в 2018 году в размере 0,1% от внутреннего валового продукта (ВВП). В 2019 году его создание не предусмотрено, а в 2020 году он опять составит 0,1% ВВП.

Однако теперь Министерство финансов намерено во время обсуждения бюджета 2019 года предложить предусмотреть резерв фискального обеспечения и в следующем году. Его размер можно будет установить осенью, когда станут известны макроэкономические прогнозы.

Совет по фискальной дисциплине в апреле 2018 года тоже выразил уверенность в необходимости создания резерва фискального обеспечения на 2019 год.

Рейзниеце-Озола отметила, что сейчас экономика развивается, налоговые поступления тоже оцениваются как очень хорошие, поэтому желание повысить зарплаты в госуправлении понятно.

"Однако средняя зарплата в госуправлении сейчас выше, чем в частном секторе. Это не является здоровой ситуацией. Надо остерегаться резкого повышения зарплат в госуправлении, несмотря на хорошие экономические показатели. Тогда уж скорее следовало бы подумать о создании накоплений, а не о дележе всех имеющихся ресурсов", - считает она.

Как сообщалось, несмотря на прогнозируемое отрицательное фискальное пространство, министерства запросили на приоритетные меры в бюджете 2019 года дополнительно 1,1 млрд евро.

Больше всего дополнительных средств в 2019 году необходимо Министерству здравоохранения - 431,39 млн евро. Далее следуют Министерство сообщения с запросом 136,2 млн евро и Министерство образования и науки, запросившее дополнительно 106,3 млн евро.

Премьер-министр Марис Кучинскис назвал запросы дополнительного финансирования в бюджете 2019 года нереальными.