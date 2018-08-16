Экс-владелец Latvijas Krājbanka признался в мошенничестве (4)

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Экономика | 16 августа 2018 года, 16:20

Бывший владелец Latvijas Krājbanka и литовского банка Snoras Владимир Антонов полностью признал свою вину в хищении средств банка "Советский", сообщает РБК.

​Ходатайство следствия о переводе Антонова под домашний арест суд отклонил: судья сочла, что он может скрыться.

Антонов был арестован в апреле этого года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере – выводе 150 млн руб. из банка "Советский". О каких-либо связях Антонова с "Советским" не сообщалось.

Как заявил РБК адвокат Антонова Игорь Решетников, с его подопечным заключено досудебное соглашение, официально оно было подписано на днях. В связи с этим следствие ходатайствовало в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга о замене Антонову меры пресечения на домашний арест. 15 августа суд это ходатайство отклонил, Антонов остался в СИЗО.

Против изменения меры пресечения Антонову возражал представитель прокуратуры, и суд согласился с его доводами, рассказал Решетников. Одним из аргументов было то, что Антонов может скрыться за рубежом. Адвокат утверждает, что его клиенту было бы сложно скрыться за границей, так как Литва добилась объявления его в розыск по линии Интерпола в рамках другого расследования, и, оказавшись за пределами России, Антонов все равно был бы задержан.

Напомним, в конце 2011 году в Latvijas Krājbanka была обнаружена недостача в размере 100 млн латов (142 млн евро), а 23 декабря того же года Рижский окружной суд объявил кредитное учреждение неплатежеспособным. Принимая во внимание факт недостачи, Комиссия рынка финансов и капитала приняла решение о приостановке деятельности Latvijas Krājbanka.

27 мая 2016 года Верховный суд Великобритании объявил приговор Владимиру Антонову, признав его виновным в причинении ущерба банку.

Фото: flickr.com

Источник: РБК
Комментарии 4
Электрик1 час назад
Вкладчики, храните деньги под подушками, если конечно они у вас есть.
Правда подушки у всех есть, а вот с деньгами похуже...
Хотя не факт.что правящие титулы не доберутся до ваших подушек!
P.S.- Антонов просто мелкий воришка по сравнений с тем что украло уЛатвийцев Обьязатльная закупка! Это об электроэнергии.
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Вкладчик21 минуту назад
Ну ты тупоой! Причем здесь русские политики? Ты у бондарса спроси куда он деньги дел? Вот этот вор лезет опять на выборы. Рассчитывает опять наворовать денег и успеть переписать все на жену.Или бондарс тоже рука Кремля?
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?14 минуты назад
у тебя одна политика в голове ,этот Антонов проходимец и мошенник , а не политик ,и кто ему здесь помогал ,не Бон дарс случайно?
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