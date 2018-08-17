Хождение по мукам: объявлен новый конкурс на должность главы СГД (4)
Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД), сообщила представитель Госканцелярии Санта Йиргенсоне.
Заявки на конкурс принимаются до 14 сентября.
В конкурсе приглашены участвовать руководители не только финансовых, но и административных структур и учреждений. Для оценки претендентов в конкурсном порядке выбрана компания по подбору персонала "Amrop".
Главные требования к претендентам на должность руководителя налоговой службы - безупречная репутация, степень магистра, непрерывный опыт руководящей работы в течение по крайней мере трех лет в организации частного сектора с оборотом по крайней мере 5 млн евро и штатом не менее 50 работников или в организации публичного сектора с бюджетом не менее 3 млн евро и 150 работниками.
От претендентов ожидаются также знания о принципах работы госуправления, административных процессах и планировании бюджета.
Отбор кандидатов будет проходить в три этапа, и первый начнется 14 сентября. Конкурсная комиссия оценит поданные документы и соответствие претендентов требованиям конкурса. На втором этапе претенденты ознакомят комиссию со своей концепцией развития учреждения, а на третьем этапе по каждому претенденту будет подготовлено резюме.
Выбранная кандидатура будет подана министру финансов, который примет решение о ее дальнейшем выдвижении на утверждение в правительство.
Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.
Как сообщалось, должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.
На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.
Чтоб не пил, не курил,
И цветы всегда дарил.
В дом зарплату отдавал,
Тёщу мамой называл.
Был к футболу равнодушен,
А в компании не скушен.
И к тому же чтобы он
И красив был, и умён..."