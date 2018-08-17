Экономика |

Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД), сообщила представитель Госканцелярии Санта Йиргенсоне.

Заявки на конкурс принимаются до 14 сентября.

В конкурсе приглашены участвовать руководители не только финансовых, но и административных структур и учреждений. Для оценки претендентов в конкурсном порядке выбрана компания по подбору персонала "Amrop".

Главные требования к претендентам на должность руководителя налоговой службы - безупречная репутация, степень магистра, непрерывный опыт руководящей работы в течение по крайней мере трех лет в организации частного сектора с оборотом по крайней мере 5 млн евро и штатом не менее 50 работников или в организации публичного сектора с бюджетом не менее 3 млн евро и 150 работниками.

От претендентов ожидаются также знания о принципах работы госуправления, административных процессах и планировании бюджета.

Отбор кандидатов будет проходить в три этапа, и первый начнется 14 сентября. Конкурсная комиссия оценит поданные документы и соответствие претендентов требованиям конкурса. На втором этапе претенденты ознакомят комиссию со своей концепцией развития учреждения, а на третьем этапе по каждому претенденту будет подготовлено резюме.

Выбранная кандидатура будет подана министру финансов, который примет решение о ее дальнейшем выдвижении на утверждение в правительство.

Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.

Как сообщалось, должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.

На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.