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За последние десять лет по расследованным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовным процессам решением суда конфискованы денежные средства на общую сумму 2 242 354 евро, сообщили в бюро.

В период с 2008 по 2018 год по уголовным процессам как незаконно полученное имущество и вещественные доказательства изъяты 1 445 565 евро, 746 133 доллара США (659 069 евро) и 7140 латов (10 159 евро).

Как сообщает KNAB, в 2016 и 2017 годах в случаях, когда суд применял конфискацию имущества в качестве меры наказания, в государственный бюджет перечислено 181 502 евро, а также конфисковано движимое и недвижимое имущество.

Фото: facebook.com/KNAB