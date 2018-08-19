За десять лет в рамках уголовных дел KNAB конфисковало более 2 млн евро (9)

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Экономика | 19 августа 2018 года, 10:59

За последние десять лет по расследованным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовным процессам решением суда конфискованы денежные средства на общую сумму 2 242 354 евро, сообщили в бюро.

В период с 2008 по 2018 год по уголовным процессам как незаконно полученное имущество и вещественные доказательства изъяты 1 445 565 евро, 746 133 доллара США (659 069 евро) и 7140 латов (10 159 евро).

Как сообщает KNAB, в 2016 и 2017 годах в случаях, когда суд применял конфискацию имущества в качестве меры наказания, в государственный бюджет перечислено 181 502 евро, а также конфисковано движимое и недвижимое имущество.

Фото: facebook.com/KNAB

Комментарии 9
Супер!1 час назад
При этом, бюджет, этой конторы - 29 миллионов в год, если не ошибаюсь.
Так может, ну её нах?
2
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Куратор38 минут назад
Есть статистика.
10 миллиардов в год, из бюджета исчезает неизвестно куда...
Хотя, многим, известно куда.
Но.
Это свои.Своих не трогаем.
1
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Рижанин29 минут назад
Не нервничай так.
1
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