Экономика |

30 и 31 августа Латвию посетит делегация комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений и налогового мошенничества (TAX3), чтобы обсудить с представителями властей и экспертами ликвидацию ABLV Bank.

Также делегация посетит Рижский свободный порт и проведет встречи с представителями гражданского общества.

Ожидается, что члены комитета встретятся с представителями ответственных за финансовую сферу парламентских комитетов, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями органов, которые занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег, Латвийской ассоциацией коммерческих банков.

Комитет Европарламента по расследованию финансовых преступлений и налогового мошенничества был создан в марте этого года после обнародования очередной скандальной информации - т.н. райского досье о схеме уклонения от уплаты налогов на острове Мэн.

В сферу внимания комитета входят существующие в странах ЕС схемы налоговых льгот, мошенничество в сфере налога на добавленную стоимость и выполнение налоговых обязательств в цифровой индустрии.

Напомним, в начале 2018 года учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, комиссия разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.