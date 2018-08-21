Экономика |

Из-за засухи урожай зерновых в этом году будет хуже, поэтому можно прогнозировать рост цен на те продукты, для производства которых используется зерно, в том числе на куриное мясо и яйца. Об этом в эфире Латвийского телевидения рассказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.

Опасаться возможной нехватки зерна причин нет, так как в случае плохого урожая его можно импортировать, но с учетом того, что засуха в этом году затронула всю Европу, зерно, скорее всего, подорожает - цены на него растут на мировых биржах уже с июня, сообщила Гулбе.

Следовательно, можно прогнозировать, что цены будут расти на все продукты, для производства которых используется зерно. В том числе может произойти рост цен на куриное мясо и яйца, так как зерно идет на корм для птиц.

Могут повыситься также цены на хлеб, но не только из-за подорожания зерна. Как пояснила Гулбе, в производстве хлеба мука составляет 10-15% от цены - больше не нее влияют стоимость рабочей силы и энергоресурсов.

Что касается других сельскохозяйственных продуктов, то, по словам руководителя центра, цены овощей останутся низкими, что хорошо для потребителей, но плохо для производителей. Сегодня овощи почти не выращиваются на открытых полях, поэтому влияние погодных условий на них не так велико.

Хотя в Латвии свирепствует африканская чума свиней, роста цен на свинину не ожидается, так как в других странах Европы объемы ее производства растут. Также не прогнозируется роста цен на говядину, поскольку заметно выросли объемы производства этого мяса в Польше.

Фото из Flickr/John Loo