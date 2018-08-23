Экономика |

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.

Как говорится в докладе Moneyval о ситуации в этой сфере в Латвии, контроль усилен в связи с тем, что Латвия получила низкие или средние оценки по ряду критериев.

Эксперты считают предпринимаемые латвийскими властями действия малоэффективными в двух областях - в установление истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным.

Среднюю оценку Moneyval получили действия латвийских органов в восьми областях.

Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском, и ситуацию не меняет даже компетентный и последовательный подход Комиссии рынка финансов и капитала к нерезидентскому сектору банков.

Что касается финансовой разведки, то Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной, а также должна быть обращена против более широкого спектра нарушений, подчеркивают специалисты.

В отношении борьбы с финансированием терроризма Moneyval указывает, что "правительство Латвии продолжает работу, чтобы утвердить стратегию борьбы с финансированием терроризма, усилить деятельность правоохранительных органов в этой сфере и улучшить обмен информацией между компетентными органами".

В свою очередь эффективными действия латвийских властей Moneyval признает в одной области - международном сотрудничестве, отмечая, что Латвия активно просит и оказывает помощь в расследовании случаев отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки.

Так как для Латвии установлен режим усиленного контроля, начиная со следующего года она каждый год должна подавать отчеты о работе по улучшению ситуации до 2022 года, когда Moneyval подготовит следующий доклад.