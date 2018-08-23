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Выявлены существенные недочеты в борьбе с отмыванием денег, поэтому в Латвии комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval будет введен усиленный режим контроля,сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

На улучшение ситуации с отмыванием денег Латвии отведен один год, в противном случае страну могут включить в "серый список". О заявлении комитета представителей правительства Латвии сегодня оповестил глава Moneyval Даниэль Телесклаф, указывает LNT.

По его словам, в прошлом году были оценены 11 отраслей, из которых только одна получила положительный отзыв - ею стала сфера международного сотрудничества.

Эксперты Moneyval считают предпринимаемые латвийскими властями действия малоэффективными в двух областях - в установление истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Глава комитета раскритиковал Латвию за то, что борьба с отмыванием денег долго не была приоритетом. Moneyval в краткосрочной перспективе ожидает лучших результатов, что означает больше процессов расследования, больше предъявленных обвинений и переданных в суд дел.

Руководитель Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня уверена, что комитет Совета Европы предоставил "очень объективную" оценку Латвии. Знотиня призывает не терять времени в улучшении ситуации.

"На данный момент нам стремительно нужно идти вперед. Нам нужно понять, что без отпуска конкретных ресурсов, мы не можем сделать это как небольшую работенку. Это самая важная работа, потому что последствия, если мы не подойдем к этому серьезно, будут долгосрочными и неприятными", - отметила Знотиня.

Между тем, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что не допустит включения Латвии в "серый список", в котором на данный момент числится Сербия. По ее словам, в Латвии достаточно хорошее законодательство, проблема заключается лишь в его практическом применении.

Чиновники указывают, что первые совершенствования уже сделаны, например, банкам запретили обслуживать клиентов высокого риска.

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