Экономика |

Латвия должна осознавать серьезность финансовых преступлений и присуждать за них реальные тюремные наказания, заявила в эфире Латвийского телевидения министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Очевидно, мы не понимаем, насколько серьезны финансовые преступления, и не можем или не хотим применять такие наказания, которые стали бы сдерживающей силой. Сейчас выходит так, что отмывать деньги, легализовать преступно нажитые средства - это хороший бизнес, потому что страха перед серьезным наказанием нет", - сказала министр.

По ее словам, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval критически оценивает не законы Латвии, а ее способность довести раскрытые финансовые преступления до обвинительного приговора суда.

"Конечно, будет ненормально, если теперь, как по приказу, всех начнут сажать в тюрьмы, но, мне кажется, очень важно, чтобы прокуратура, суды и полиция продемонстрировали, что финансовые преступления воспринимаются серьезно и преступники получают серьезные наказания", - сказала Рейзниеце-Озола.

Латвия в течение года должна показать, что на практике достигнут прогресс в этом вопросе, считает она.

"Если этого не произойдет, Латвию поместят в "серый" список, что означает и худшие кредитные рейтинги", - сказала министр.

Как сообщалось, Moneyval представил доклад о ситуации в борьбе с отмыванием денег в Латвии ввел для Латвии режим усиленного контроля, так как она получила низкие или средние оценки по ряду критериев.