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Антикоррупционная межгосударственная группы Совета Европы (GRECO) посоветовала Латвии разработать регламентацию для лобби, поскольку они слишком сильно влияют на принятие решений в стране, говорится в докладе GRECO. Об этом пишет NRA.

В докладе отмечается, что у лоббистов наблюдается чрезмерно большое влияние на законодательство и решения в Латвии. Однако, несмотря на многочисленные попытки, закон о регулировании лоббизма так и не принят, а также до сих пор не найдены подходящие юридические и практические решения этой проблемы, указывает GRECO.

"Исходя из этого мнения, то, что Госканцелярия в 2015 году приняла правила об открытой коммуникации с лоббистами, можно считать положительной эту попытку сделать очевидную "серую зону" в процессе законодательства более открытой", - говорится в докладе.

В то же время антикоррупционные эксперты Европы добавили, что стоит ввести стандарты, которые бы регулировали действия членов Кабинета министров, политических чиновников и "внештатных советниках" в переговорах с третьими лицами и лоббистами и в официальной, и в неофициальной среде.

С 11 до 15 декабря прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) организовал прием экспертов GRECO в Латвии. Целью визита было оценить действия правительства и правоохранительных учреждений в предотвращении коррупции и содействии профессиональной добропорядочности.

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