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Во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2017 года средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 8,4% или 78 евро до 1004 евро за полный рабочий день, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В первом квартале текущего года темп прироста брутто-зарплаты был более быстрым - 8,6%. По сравнению с первым кварталом во втором брутто-зарплата выросла на 4,6% или 44 евро.

За год и в частном, и в общественном секторе средняя брутто-зарплата росла примерно одинаковыми темпами - соответственно на 8,4% и 8,5%. Средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 991 евро, в общественном секторе - 1035 евро, в правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения и предприятия, средняя заработная плата выросла до 984 евро или на 9,2%.

Нетто-зарплата во втором квартале составляла 743 евро и по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 4,4%. В течение года ее прирост составил 10%, что на 1,6 процентного пункта больше, чем прирост зарплаты до уплаты налогов.

Реальный прирост нетто-зарплат, с учетом роста потребительских цен на 2,4%, за год составил 7,4%.

Во втором квартале самые большие средние зарплаты были в финансовой и страховой сфере, в отрасли информационных и коммуникационных услуг, в энергетике, государственном управлении, добывающей промышленности и разработке карьеров, в сфере профессиональных научных и технических услуг, водоснабжении, утилизации отходов, отрасли транспорта и хранения газа. В остальных отраслях средняя зарплата до уплаты налогов была ниже средней по стране.

В свою очередь самые маленькие зарплаты были в гостиничной индустрии и общественном питании, в обслуживающей сфере, образовании, в сфере недвижимости, искусства, отдыха и развлечений.

Среди стран Балтии во втором квартале 2018 года самая большая средняя брутто-зарплата была в Эстонии - 1321 евро, в Латвии она составила 1004 евро, а в Литве - 927 евро. По сравнению со вторым кварталом прошлого года средняя заработная плата выросла во всех странах Балтии, но наиболее стремительный рост наблюдался в Литве - 10,5%. В Латвии прирост составил 8,4%, в Эстонии - 6,4%.

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