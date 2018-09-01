В Латвии продолжает дорожать топливо (12)

фото

Экономика | 1 сентября 2018 года, 13:57

В Риге и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе подорожало дизельное горючее, а в Таллине оно стало немного дешевле, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA.

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и дизельное горючее были в Таллине, а самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге бензин 95-й марки на АЗС Circle K подорожал на 0,2% и стоил 1,292 евро за литр. На 0,2% подорожало дизельное горючее - до 1,212 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 1,2% - до 1,21 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 0,4% - до 1,13 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки не изменилась и составила в пятницу 1,389 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,7% - до 1,349 евро.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной в Таллине, Вильнюсе и Риге - соответственно 0,629 евро, 0,54 евро и 0,545 евро за литр.

Комментарии 12
Том2 часа назад
Ты-то, козлина, что заплатишь? За вантуз свой? У тебя машины отродясь не было и никогда не будет. Справку о здоровье больным на всю голову не дают.
1
Ответить
местный.2 часа назад
Нужно повышать оклады и премии чиновникам, а денег в казне нет.
с одних штрафов экономика никак не хочет расти.Нород разбегается. Налоги собирать почти не с кого.
1
Ответить
Хм2 часа назад
Так этот чмошник на коляске передвигается,зачем ему бензин? Ему только доступ в сеть надо,чтоб от одиночества не сдох
2
Ответить