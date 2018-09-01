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В Риге и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе подорожало дизельное горючее, а в Таллине оно стало немного дешевле, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA.

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и дизельное горючее были в Таллине, а самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге бензин 95-й марки на АЗС Circle K подорожал на 0,2% и стоил 1,292 евро за литр. На 0,2% подорожало дизельное горючее - до 1,212 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 1,2% - до 1,21 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 0,4% - до 1,13 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки не изменилась и составила в пятницу 1,389 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,7% - до 1,349 евро.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной в Таллине, Вильнюсе и Риге - соответственно 0,629 евро, 0,54 евро и 0,545 евро за литр.