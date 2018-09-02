Экономика |

Таких высоких цен на электричество, как в настоящее время на бирже, не было почти ни разу с момента открытия в Латвии в 2015 году рынка электроэнергии для домохозяйств, пишет Latvijas avīze. Цена за один мегаватт-час в июле составила 54,56 евро - только в октябре 2015 года она была выше (56,44 евро). В остальное время цена стабильно держалась в пределах от 30 до 45 евро за мегаватт-час.

Руководитель отдела торговли Latvenergo Гунтис Лусис объясняет это тем, что летом стояла засуха и жара - из-за этого по всей Европе уменьшилась выработка электроэнергии на ГЭС и ветряных станциях.

"Кроме того, с увеличением спроса на электроэнергию возрастает потребность в других энергоресурсах, соответственно растут и цены на них. Поэтому по сравнению с первым полугодием 2017 года цена на электроэнергию в Скандинавии и странах Балтии выросла в среднем на 30%", - отмечает Лусис.

Цены на электроэнергию выросли также в Германии и Польше.

Фото из Flickr/Tom Taker