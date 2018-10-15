Экономика |

В понедельник, 15 октября, правительство на внеочередном заседании поддержало подготовленный Министерством финансов план бюджета на 2019 год.

Поступления бюджета планируются в размере 9,178 млрд евро, что на 217 млн больше, чем в 2018 году, расходы - 9,205 млрд евро, что на 96 млн евро больше, чем в 2018 году.

На оборону отведено 2% от внутреннего валового продукта (ВВП). На реформу здравоохранения выделено 154 млн евро, в целом бюджет здравоохранения превышает миллиард евро.

Также в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплат медицинским работникам и отмену продленного нормального рабочего времени. Запланировано 10 млн евро дополнительных средств на пенсии в 2019 году.

Финансирование для содержания автодорог в 2019 году составит 236,1 млн евро плюс средства из фондов ЕС. В среднесрочном бюджете запланировано повышение минимальной оплаты труда учителей за ставку, которое началось в сентябре 2008 года и продолжится в 2019 году.

План бюджета включает в себя также финансирование самоуправлений и предприятий с госкапиталом.

Предусмотрен также резерв фискального обеспечения в размере 0,1% от ВВП или 31 млн евро. Дефицит бюджета правительства планируется уменьшить до 0,7% от ВВП, что обеспечивает соответствие требованиям фискальной дисциплины. Государственный долг составит 38,5% от ВВП (в среднем в еврозоне - 84,1% от ВВП).

В соответствии с прогнозами Минфина прирост ВВП Латвии в этом году составит 4,2%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем планировалось в начале года. Ускорению экономического роста в 2018 году способствовал быстрый рост в первом полугодии, что в значительной степени было обусловлено более интенсивным притоком инвестиций и ростом экспорта.

Минфин отмечает, что в дальнейшем рост инвестиций станет более умеренным и общие темпы роста экономики в 2019-2021 гг. замедлятся, стабилизировавшись на уровне 3%.

Среднегодовую инфляцию в 2018 и 2019 годах министерство прогнозирует на уровне 2,5%, что на 0,3 процентного пункта меньше по сравнению с прогнозами в начале года.

В связи с ростом экономики быстрее будет падать уровень безработицы. В 2018 году он прогнозируется на уровне 7,7%, в 2019 году - 7,4%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем предыдущие прогнозы.

Чуть выше в 2018 году будет и прирост средней заработной платы - 8,3%, и средняя брутто-оплата труда в 2018 году достигнет 1003 евро. По сравнению с предыдущими прогнозами прогноз прироста оплаты труда в 2018 году повышен на 0,3 процентного пункта.

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