Экономика |

В 2017 году расходы центральных аппаратов министерств на зарплаты составили 94 млн евро, что на 6% или 5,7 млн евро больше, чем в 2016 году, свидетельствует ревизия Госконтроля о выполнении бюджета 2017 года.

Самое большое увеличение расходов - на 1,7 млн евро - было в Министерстве иностранных дел. Расходы Министерства обороны выросли на 764 700 евро, Министерства благосостояния - на 549 700 евро.

В процентном соотношении больше всего расходы на зарплату увеличились по сравнению с прошлым годом в Минблаге и Министерстве здравоохранения - на 12%, в Министерстве сообщения - на 11%.

Между министерствами сохраняются значительные различия по средним зарплатам. В 2017 году эта разница уменьшилась на 2%, но все равно велика - 19%.

В ходе ревизии выявлены существенные различия в установлении зарплат в органах Министерства внутренних дел - в Государственной пограничной охране самые низкие зарплаты близки к максимальной границе, а самые высокие зарплаты составляют только 18%-34% от диапазона соответствующей группы зарплат.

В Государственной пожарно-спасательной службе дело обстоит наоборот - самые низкие зарплаты близки к минимальной границе, а самые высокие составляют 40-88% от диапазона соответствующей группы зарплат.

Анализируя размер зарплаты на одного работника, Госконтроль пришел к выводу, что в разных министерствах он значительно отличается - например, в Минздраве это 21 313 евро в год, в Министерстве образования и науки - 24 032 евро в год, в Министерстве обороны - 44 887 евро в год.

Размер премий и доплат на одного работника в 2017 году самым большим был в Минфине - 5071 евро, Министерстве земледелия - 3238 евро, Министерстве охраны среды и регионального развития - 3021 евро.

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