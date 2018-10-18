На месте магазина Prisma в Иманте появится рынок (3)
Экономика | 18 октября 2018 года, 21:23
В Иманте на проспекте Курземес, где находился раньше магазин Prisma, будет построен рынок, сообщили в Рижской думе.
Развивать проект будет предприятие Imantas tirgus.
Проект был поддержан сегодня комитетом Рижской думы по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией, но окончательное решение предстоит принять Рижской думе.
Торговая сеть Prisma закрыла свои магазины в Латвии в прошлом году.
Фото: flickr.com/Otto
Был завод - станет базар.
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То есть эти дегенераты снесут монолитное бетонное здание бывшего завода радиотехники и построят рынок? И чем Гнил отличается от всей этой своры нациков? Только всё поломать, разрушить. Какой нахрен рынок? Там огромная ГиперМаксима, большой торговый центр Дамме с Рими, и туда к ним впихивать РЫНОК? Кто на этом рынки и что будет продавать? Посмотрите в какое дермище превратился центральный рынок, там одни сплошные перекупщики и всё в 4-5 раз дороже, чем в супермаркете. Очередная МЕГАИДЕЯ Ушакова, распилить пару миллионов, а в итоге херня.
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Так ведь откаты.Пардон - освоение денег .Больше строек - больше капает .И избиратели согласосов в восторге...
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