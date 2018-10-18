Экономика |

В Иманте на проспекте Курземес, где находился раньше магазин Prisma, будет построен рынок, сообщили в Рижской думе.

Развивать проект будет предприятие Imantas tirgus.

Проект был поддержан сегодня комитетом Рижской думы по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией, но окончательное решение предстоит принять Рижской думе.

Торговая сеть Prisma закрыла свои магазины в Латвии в прошлом году.

Фото: flickr.com/Otto