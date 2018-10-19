Экономика |

В общем объеме банковских вкладов доля клиентов из стран СНГ сократилась до 5%, и отсеивание клиентов негативно отразилось в показателях работы кредитных учреждений - упали доходы и капитал, в показателях прибыли появились минусы, пишет Dienas Bizness.

Прошло более полугода со скандальных событий в финансовом секторе Латвии, изменивших развитие всей отрасли. Работающие в Латвии и обслуживающие нерезидентов банки разорили портфели своих иностранных клиентов, отбросив большинство из них, отмечает издание.

В то же время Комиссия рынка финансов и капитала подчеркивает, что повышенные требования стабильности для нерезидентских банков оправдали себя и создали четкие основания для того, чтобы радикально менять модель бизнеса.