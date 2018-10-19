Газета: банки теряют доходы из-за ухода денег нерезидентов (14)
Экономика | 19 октября 2018 года, 09:54
В общем объеме банковских вкладов доля клиентов из стран СНГ сократилась до 5%, и отсеивание клиентов негативно отразилось в показателях работы кредитных учреждений - упали доходы и капитал, в показателях прибыли появились минусы, пишет Dienas Bizness.
Прошло более полугода со скандальных событий в финансовом секторе Латвии, изменивших развитие всей отрасли. Работающие в Латвии и обслуживающие нерезидентов банки разорили портфели своих иностранных клиентов, отбросив большинство из них, отмечает издание.
В то же время Комиссия рынка финансов и капитала подчеркивает, что повышенные требования стабильности для нерезидентских банков оправдали себя и создали четкие основания для того, чтобы радикально менять модель бизнеса.
Деньги с банков уходят,народ уезжает,транзит падает,цены и тарифы растут..........прям книга "успеха"........и только правящее говно в шоколаде.
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Интересно, а на что правители рассчитали? На что, что после акции против банков, назначенной Пиндосией, в Латвию потекут инвестиции и налоги? Нет, конечно, зарплаты и премии у чиновничества как повышались, так и будут повышаться, они-то будут все в шоколаде.А остальные? Те латышские тётушки, что бежали на выбор и снова голосовали на своих? Ну значит, им так нравится.
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Газеты врут всё! Балтийский тигр в прыжке! Ща мы всех их преприбылим!
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