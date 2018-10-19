Экономика |

Сохраняется ряд недостатков и рисков, которые не позволяют полностью проследить за использованием общего финансирования на мероприятия столетия Латвии, заявил Госконтроль по итогам ревизии отчета о выполнении государственного и муниципальных бюджетов в 2017 году.

На мероприятия по случаю столетия с 2017 по 2021 год выделено 59,1 млн евро, из них в 2017 году потрачено 13,2 млн евро. Как указал Госконтроль, в прошлом году использованное финансирование превысило запланированный объем. Значительная часть финансирования была перечислена как аванс для начатых в 2017 году, но не завершенных до конца отчетного года мероприятий.

Ревизия показала, что только для 54% финансирования (31,8 млн евро) национального плана мероприятий в честь столетия в течение всего периода будет применяться централизованный механизм контроля, утвержденный Кабинетом министров. За использование остальной части финансирования ответственность несет руководитель каждого учреждения в общем порядке, что не обязывает его вести отдельный учет расходования средств на такие мероприятия.

"В такой ситуации, когда у учреждений нет формальных ограничений на перераспределение в рамках существующего бюджета средств на мероприятия столетия, сохраняется высокий риск того, что может быть превышено индикативно предусмотренное для них финансирование в размере 26,9 млн евро, и это предположение подтвердили результаты ревизии - учреждения используют из своих бюджетов на финансирование мероприятий столетия средства в большем объеме, чем первоначально планировалось", - заявил Госконтроль.

Также аудиторы указали, что мероприятия столетия часто объективно не могут быть отделены от других мероприятий. "Открытая концепция торжеств в честь столетия и неконкретные критерии позволяют практически любое из проводимых учреждениями мероприятий в течение этих пяти лет посвятить юбилею государства. Это допустимо только при условии, что не будет поставлено под угрозу соответствующее выполнение основных функций и не возникнет ситуация, когда учреждения, превысив запланированное финансирование на мероприятия столетия, будут просить дополнительное бюджетное финансирование на основные функции", - указал Госконтроль.