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Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) применил штраф в размере 2,2 млн евро к LPB Bank за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Также комиссия поручила банку отозвать ответственного за предотвращение финансовых преступлений члена правления Арниса Калвершса и вынесла ему предупреждение.

Как сообщили в FKTK, в отношении банка введены и другие правовые обязанности, в том числе в установленный срок комиссии должен быть подан план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также должна быть проведена независимая оценка системы внутреннего контроля

Комиссия провела в LPB Bank проверки, в ходе которых изучались сделки клиентов до 28 августа этого года. FKTK повторно выявила ряд нарушений, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка и предотвращения финансовых преступлений.

"В банке не была создана соответствующая рискам его деятельности система внутреннего контроля, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение нормативных актов. Например, банк не документировал, каким образом истинный бенефициар клиента осуществляет контроль над компанией и получает выгоду от хозяйственной деятельности клиента. Банк не получал своевременно документы, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, а также не убеждался в том, что сумма сделок соизмерима с полученными на счет финансовыми средствами. Кроме того, банк не обеспечил своевременного углубленного изучения клиентов и документирования результатов, а заключения по делам клиентов являются неполными", - пояснили в FKTK .

Председатель FKTK Петерс Путниньш отметил, что данное решение надзорного органа является свидетельством того, что комиссия тщательно следит за тем, как проходит упорядочивание этой сферы в банковском секторе.

"Другие участники рынка также должны принять во внимание то, что подобные недостатки и несовершенства системы недопустимы ни в одном из латвийских банков", - сказал Путниньш, пообещав, что такие проверки и другие контрольные меры будут активно продолжены.

КРФК уже ранее применяла санкции к LPB Bank за нарушения нормативных актов, в том числе из-за недостаточной эффективности системы внутреннего контроля. В июле 2016 года между АО Latvijas pasta banka (прежнее название LPB Banka) и КРФК был заключен административный договор об устранении недостатков, который устанавливал для банка ряд обязанностей.

Примененный к банку штраф составляет 75% от максимального предусмотренного законом штрафа в размере 10% от годового оборота. Внести его в государственный бюджет LPB Bank должен в течение месяца после издания административного акта.

В первом полугодии этого года LPB Bank работал с прибылью в размере 3,526 млн евро, что на 14,1% меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Активы банка в конце июня составляли 206,309 млн евро, что на 12% или 28,196 млн евро меньше, чем в конце 2017 года (234,505 млн евро). Капитал и резервы LPB Bank в первом полугодии увеличились на 1,6% и составили в конце июня 28,751 млн евро.

Единственным владельцем LPB Bank является ООО Mono, которое принадлежит Михаилу Ульману (49,4%), Александру Плоткину (32,7%) и Каему Биомину (17,9%), свидетельствую данные Firmas.lv.

Фото: Lpb.lv