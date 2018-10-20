Экономика |

Сэкономленные министерствами средства в размере 9,15 млн евро будут зачислены в бюджетные средства на непредвиденные расходы. Это предусмотрено проектом распоряжения, переданным Министерством финансов на рассмотрение в правительств, пишет nra.lv.

По информации министерств и других центральных госучреждений, в отдельных программах и подпрограммах основного бюджета сэкономлены средства в размере 9 147 750 евро.

Минфин сэкономил 986,682 тыс. евро, Министерство сообщения - 2 млн евро, Министерство благосостояния - 5,465 млн евро, Министерство юстиции - 470,067 тыс. евро, Министерство охраны среды и регионального развития - 168,530 тыс. евро, Межведомственный координационный центр - 57,471 тыс. евро.

В этом году в госбюджете на непредвиденные расходы было предусмотрено 43,54 млн евро, из них до конца года можно использовать еще 6,67 млн евро. Если правительство распорядится направить на эти цели сэкономленные министерствами средства, то они составят 15,82 млн евро.

Как отмечает Минфин, 5,9 млн евро из этой суммы будет выделено Минсообщения на компенсирование убытков за оказание услуг общественного транспорта, 5,7 млн евро - Минобороны, чтобы обеспечить финансирование обороны в размере не менее 2% ВВП.