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Указанное в плане бюджета следующего года финансирование здравоохранения в этом году, по подсчетам Министерства финансов, составит 4% внутреннего валового продукта (ВВП), а по подсчетам Министерства здравоохранения - 3,5% ВВП.

Как следует из одобренного правительством представленного Минфином проекта плана бюджета 2019 года, бюджет здравоохранения в этом году достиг 4% ВВП и составляет 10,6% общих расходов правительства, и в следующем году тоже сохранится в размере 4% ВВП, составив 10,9% общих расходов правительства.

Как ранее сообщил Минздрав, в 2016 году финансирование здравоохранения составило 10% общих расходов правительства и 3,10% ВВП, в 2017 году - 9,85% общих расходов правительства и 3,14% ВВП. Согласно закону о финансировании здравоохранения, финансирование отрасли в размере по меньшей мере 4% ВВП должно быть достигнуто в 2020 году.

Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил, что Минздрав не располагает информацией о том, почему в документе указано, что бюджет здравоохранения уже в этом году достиг 4% ВВП, так как по подсчетам Минздрава он составляет 3,5% ВВП и примерно на том же уровне останется и в 2019 году. Минздрав попросил Минфин разъяснить свои расчеты.

Представитель Минфина Алексис Яроцкис пояснил, что расходы центрального правительства на здравоохранение - более широкое понятие, чем базовые расходы Минздрава, то есть в документе Минфина речь идет о расходах центрального правительства, а не о базовых расходах Минздрава, которые составляют 3,5% ВВП.

Разница в подсчетах получилась из-за учета собственных расходов больниц, расходов самоуправлений на выполнение функций здравоохранения, расходов других министерств, относящихся к расходам на здравоохранение, а также расходов на здравоохранение по софинансируемым из фондов ЕС проектам.

Как сообщалось ранее, 15 октября правительство на внеочередном заседании одобрило подготовленный Минфином план бюджета на 2019 год.

Поступления бюджета планируются в размере 9,178 млрд евро - на 217 млн больше, чем в 2018 году, расходы - 9,205 млрд евро, на 96 млн евро больше.

На оборону выделено 2% от ВВП, на реформу здравоохранения - 154 млн евро, и в целом бюджет здравоохранения превышает 1 млрд евро.

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