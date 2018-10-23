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Общие затраты на введение в Латвии системы э-здоровья в рамках финансируемых из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) проектов в настоящее время составляют 16,409 млн евро, говорится в докладе Минздрава о внедрении системы в 2014-2017 годах.

Финансирование первой очереди, когда была создана единая информационная система мониторинга здравоохранения, составило 325 630 евро. 9,558 млн евро были использованы для реализации второй очереди проекта, когда были разработаны портал э-здоровья, информационная система здравоохранения, а также усовершенствована единая информационная система мониторинга здравоохранения, в том числе разработаны 28 электронных услуг.

Еще 6,444 млн евро было израсходованы на создание единой информационной системы для скорой помощи и медицины катастроф, которая повысила эффективность и точность работы бригад.

Как указывает Минздрав, 71% предусмотренных планом внедрения системы э-здоровья мер реализованы. 8% мероприятий не выполнены из соображений целесообразности, а 21% - из-за нехватки финансирования.

Как отмечается в докладе, первоначально утвержденный план предполагал, что для внедрения СЭЗ дополнительно потребуются 42,149 млн евро в 2008-2010 гг. В планируемом объеме дополнительное финансирование выделено не было, а именно, в 2008 году было получено всего 7% предусмотренных планом средств, а в 2009 году - всего 2%. В результате была реализована лишь небольшая часть запланированных мероприятий.

Как отмечает Минздрав, учитывая затянувшийся процесс разработки информационных систем здравоохранения, тенденций развития технологий и требований пользователей, чтобы система была более удобной, развитие и совершенствование э-здоровья необходимо продолжать, чтобы обеспечить максимально удобное и быстрое ее использование.

По словам министерства, число пользователей э-здоровья оказалось больше, чем прогнозировалось во время разработки, поэтому систему необходимо адаптировать для большего количества пользователей и увеличить ресурсы на ее содержание, чтобы обеспечить максимально удобную и быструю работу э-здоровья. Это означает, что потребуется дополнительное финансирование, которое Минздрав запросит в рамках приоритетных мер в 2019-2021 годах.

Внедрение новых услуг и функций в системы э-здоровья планируется в рамках 3-й очереди проекта, которая будет реализована при финансовой поддержке ЕФРР.

Во вторник, 23 октября, доклад Минздрава о внедрении системы э-здоровья заслушает правительство.

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