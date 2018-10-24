Экономика |

Второй этап масштабного проекта сооружения терминала на острове Криеву – работы по обустройству дополнительной инфраструктуры – приближается к завершению, и уже скоро наступит день, когда перевалка каменного угля будет перенесена с территорий вблизи центра Риги в новый многофункциональный терминал.

На территории, арендуемой стивидором SIA STREK, работы по сооружению дополнительной инфраструктуры уже полностью завершены. Сооружены необходимые инженерные коммуникации, грузовые площадки, рельсовые подъездные пути, а также ветроподавляющий забор для соблюдения экологических требований. В настоящий момент предприятие активно ведет доставку и монтаж технологического оборудования.

Технологический процесс погрузки угля на новом терминале острова Криеву будет кардинально отличаться от того, что мы привыкли видеть на нынешних территориях перевалки угля.

"Выгрузка вагонов в новом терминале будет осуществляться в закрытом помещении, где уже установлено устройство для опрокидывания вагонов. Оно будет автоматически переворачивать вагоны с 3–5-минутным интервалом. Уголь из вагонов будет высыпаться в подземные емкости через решеточный механизм, позволяющий одновременно сортировать уголь. После сортировки на несколько фракций уголь по закрытой конвейерной линии протяженностью несколько сотен метров направится прямо на судно или площадку для хранения", - рассказала руководитель проектов Департамента по развитию инфраструктуры управления Рижского свободного порта Санита Кайре.

Как уже сообщалось, чтобы обеспечить полное соблюдение всех экологических требований и предотвратить ухудшение качества жизни жителей районов, прилегающих к острову Криеву, грузовые площадки терминалов острова окружит противопылевой забор высотой 23 метра. Это грандиозное сооружение, задерживающее ветер, предотвратит распространение угольной пыли в окружающей среде. Длина этого забора на территории каждого стивидора составит около километра. Кроме того, образованию пыли на площадках для хранения будет противодействовать постоянное увлажнение угля – полив водой в теплое время года и посыпание снегом в зимний период с использованием специальных снежных пушек.

По мнению эксперта-эколога Валдиса Фелсбергса, который в 2010 году провел оценку влияния проекта на острове Криеву на окружающую среду, а в 2015 году – дополнительную оценку скорректированного замысла, основное преимущество не в том, что угольные терминалы теперь переносятся с одного места в другое, а в том, что на острове Криеву создаются современные, максимально чистые технологии.