Экономика |

Средства в размере более 20 млн евро, ежегодно выделяемые общественным СМИ из госбюджета на обеспечение общественного заказа, администрировались неэффективно, без опоры на всесторонне изученные нужды общества. К такому выводу пришел Госконтроль в ходе ревизии.

В 2017 году Латвийское радио (ЛР) получило из госбюджета 7,4 млн евро, Латвийское телевидение - 14,5 млн евро.

Госконтроль отмечает, что в выполнении общественного заказа не хватает единого подхода со стороны Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), ЛР и ЛТВ. Процесс планирования общественного заказа, за который отвечает NEPLP, должен вестись как совокупность действий, которые в первую очередь отвечают интересам и нуждам общества, а не как отдельная организация работы на ЛТВ и на ЛР.

Сейчас тематическое разделение передач больше основано на исторических принципах, приспособлено к структуре общественных СМИ и персоналу ЛТВ и ЛР, а не к всесторонне изученным нуждам общества, отмечает Госконтроль. Такое планирование не является качественным подходом к общественному заказу, считает учреждение.

Хотя формально общественный заказ разрабатывается в соответствии с разработанными NEPLP документами планирования, однако в своей основе он состоит из списка передач, сгруппированного по редакциям, темам и каналам, отмечает Госконтоль.

ЛТВ и ЛР фактически выполняют общественный заказ по отдельности, и частично отражение важных для государства событий не предусмотрено в плане общественного заказа, а дополнительные средства на это выделяются другими госучреждениями. ЛТВ и ЛР в прошлом году получили от других учреждений 2,2 млн евро.

Госконтроль дал NEPLP рекомендации, которые позволят улучшить выполнение общественного заказа.

Ранее сообщалось, что общественному радио и телевидению Латвии было выделено 145 710 евро из средств на непредвиденные расходы на освещение визита папы римского Франциска.

Как выяснилось позднее, за визитоми понтифика в Латвии по телевидению следило меньше людей, чем в соседних балтийских странах.

Фото: flickr.com/Craig McCorriston