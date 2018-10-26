Экономика |

Прошедший летом в Риге Праздник песни и танца стал не только наиболее массовым и эмоциональным мероприятием – после окончательных подсчетов выяснилось, что в финансовом смысле это событие оказалось в плюсе, пишет газета Latvijas Avīze.

Исполнительный директор праздника Эва Юхневича в ходе заседания совета Праздника песни и танца 25 октября сообщила, что мероприятие принесло организаторам доход в 708 тысяч евро.

Директор Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте в разговоре с газетой отметила, что то, как эти средства будут использованы, решит центр совместно с Министерством культуры. Предварительно планируется использовать деньги в межпраздничный период и вложить их в подготовку к следующему празднику.

По словам Пуяте, подготовка к следующему Празднику песни в 2023 году, который будет посвящен 150-летию традиции, является чрезвычайно важной. С финансированием и программой все должно быть ясно, добавила она. Чтобы не было как в этом году, когда, по словам Юхневичи, "о количестве участников стало известно очень поздно", и это повлияло как на питание, так и на транспорт и другие элементы логистики.

С 30 июня по 8 июля в Риге прошел XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тысяч человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.

На заключительном концерте "На пути звезд" и последовавшей за ним спевке на Большой эстраде Межапарка присутствовали свыше 67 тысяч человек, это мероприятие стало самым массовым в истории Праздника песни.