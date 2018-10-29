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На данный момент идет расследование того, достаточно ли банки Латвии оценили одного клиента, который включен в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), перед тем как открыть ему счета, сообщает передача de facto.

OFAC в начале октября сообщило, что организация вводит санкции в отношении зарегистрированного в Турции предприятия SIA Falcon International Group и его члена правления Хусейна Шахина за сотрудничество с Северной Кореей. Ему также принадлежит фирма в Латвии под названием Falcon International.

de facto отмечает, что контролирующие учреждения ранее получали информацию от банков о зарегистрированных в Латвии предприятиях Шахина. На данный момент идет расследование того, достаточно ли банки оценили клиента, прежде чем открыть ему счет.

"Банки уже в течение этого года констатировали это и некоторые банки прекратили сотрудничество и с некоторыми предприятиями и с вовлеченными персонами. На самом деле банки правильным образом использовали системы внутреннего контроля. Этой осенью поняли, что нужно интересоваться этим предприятием, стали работать фактически за пару дней до заявления США", - рассказала журналистам руководитель Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

Надзорные службы запросили информацию от всех банков Латвии о сотрудничестве с Falcon international, получили ответы и ведут проверку. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) указала, что предпиятие сотрудничает с многими латвийскими банками.

de facto сообщает, что первым банком, который согласился сотрудничать с Falcon international, был Rietumu banka, который открыл счет для основного капитала. У этого финансового учреждения и Хусейна Шахина давние связи, Белорусские СМИ сообщали, что пять лет назад Rietumu banka выдал многомиллионный кредит на реконструкцию гостиницы "Журавинка" в Минске, отмечает передача. Ранее владельцем гостиницы СМИ называли именно Хусейна Шахина. На вопрос, выплачен ли кредит, de facto от представителей Rietumu banka ответа не получила.

OFAC заявило, что зарегистрированное в Турции предприятие Falcon International Group пыталось напрямую или нет импортировать, экспортировать или реэкспортировать оружие и люксовые товары в Северную Корею.

Управление установило санкции по отношению к предприятию, а также по отношению к члену правления Falcon International Group и его единственному владельцу Шахину, а также генеральному директору предприятия Эрхану Чулху. Вместе с установленными санкциями гражданам США запрещается сотрудничать с кем-либо из идентифицированных персон.

Фото: flickr.com/Telefontubbie