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Государственная полиция прекратила уголовный процесс о возможной угрозе убийства обвиняемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Решение принято на основании статьи Уголовно-процессуального закона об отсутствии состава преступления, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

После своего задержания и освобождения Римшевич 20 февраля заявил журналистам, что стал неудобным для многих в Латвии, и ему угрожали убийством, о чем были извещены правоохранительные органы.

В конце января на телефон Римшевича пришло СМС от "хорошего знакомого", который сообщил, что имеет информацию об угрозе убить Римшевича.

Как сообщалось ранее, в конце июня прокуратура начала уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.