Уголовный процесс об угрозах убийства Римшевича прекращен (1)
Государственная полиция прекратила уголовный процесс о возможной угрозе убийства обвиняемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
Решение принято на основании статьи Уголовно-процессуального закона об отсутствии состава преступления, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
После своего задержания и освобождения Римшевич 20 февраля заявил журналистам, что стал неудобным для многих в Латвии, и ему угрожали убийством, о чем были извещены правоохранительные органы.
В конце января на телефон Римшевича пришло СМС от "хорошего знакомого", который сообщил, что имеет информацию об угрозе убить Римшевича.
Как сообщалось ранее, в конце июня прокуратура начала уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.