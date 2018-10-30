Экономика |

Латвия по сравнению с соседними странами хуже всех обеспечивает себя мясом. Так, производство свинины составляет только 40% от потребления, пишет Neatkarīga.

Африканская чума свиней еще более ухудшает ситуацию - за последние годы количество свиней уменьшилось на 35 тысяч голов, и некоторые свиноводческие хозяйства прекратили работу. В то же время спрос на свинину растет с каждым годом. В Латвии один житель съедает за год примерно 67 кг мяса. По сравнению с другими странами это немного - например, среднестатистический испанец съедает за год 90 кг мяса.

По расчетам директора по продажам предприятия HKScan Latvia Хейно Лапиньша, годовое потребление уже выросло до 70 кг на одного жителя, что свидетельствует о повышении уровня жизни.

Фото из Flickr/Kelly Hau