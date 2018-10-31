Государство возьмется за налоговые долги (+ОПРОС) (9)

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Экономика | 31 октября 2018 года, 08:58

В сфере налоговых долгов нужны изменения, чтобы не было настолько огромных цифр, при том, что суммы, которые могут быть реально взысканы, невелики. К такому выводу пришла комиссия Сейма по публичным расходам и ревизиям, заслушав доклад Госконтроля по результатам ревизии отчета за 2017 хозяйственный год, пишет Dienas Bizness.

Госконтроль заявил, что в целом динамика налоговых долгов позитивна - они уменьшаются. За два года долги уменьшились более чем на 200 млн евро. Тем не менее их общая сумма на 1 января этого года была велика - более 1,2 млрд евро. Эта тенденция частично связана с увеличением суммы погашенных долгов.

В то же время Госконтроль обращает внимание на то, что каждый год возрастала сумма налоговых долгов, реально подлежащих взысканию.

Комментарии 9
Лучше1 час назад
Государство подумало бы о том, как з а р а б о т а т ь денег.
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Адельфина1 час назад
Почему SIA после 3 лет неоплаченные долги взыскивать не может, а государство может, да еще и с процентами за опоздание?
Снимайте проценты, - может, что и получите.
А то нарастают, как снежный ком, и преавращпются в такие суммы, что людям проще и дешеале свалить отсюда.
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Рижанин 1 час назад
А кто государство ввелов это состояние ??? ВОТ С НИХ НАДО ВСЕ СПРАШИВАТЬ , конфисковать у них и их родственников . Зарплаты которые они себе назначили не соответствуют их труду . Все уничтожено и народу надо объединиться и не оплачивать не один счет . Пусть лапы сосут и попробуют работать и думать , а то устроили герудо терапию народу .
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