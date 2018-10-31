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В сфере налоговых долгов нужны изменения, чтобы не было настолько огромных цифр, при том, что суммы, которые могут быть реально взысканы, невелики. К такому выводу пришла комиссия Сейма по публичным расходам и ревизиям, заслушав доклад Госконтроля по результатам ревизии отчета за 2017 хозяйственный год, пишет Dienas Bizness.

Госконтроль заявил, что в целом динамика налоговых долгов позитивна - они уменьшаются. За два года долги уменьшились более чем на 200 млн евро. Тем не менее их общая сумма на 1 января этого года была велика - более 1,2 млрд евро. Эта тенденция частично связана с увеличением суммы погашенных долгов.

В то же время Госконтроль обращает внимание на то, что каждый год возрастала сумма налоговых долгов, реально подлежащих взысканию.