Экономика |

Несмотря на то, что у приватизационных сертификатов нет срока годности и их можно хранить хоть всю жизнь, Агентство приватизации (АП) начало взимать плату за обслуживание их счетов. В большинстве случаев она больше стоимости оставшихся на счетах сертификатов, пишет Neatkarīga. С 2016 года все приватизационные сертификаты хранятся в АП.

По данным АП, в начале 2017 года неиспользованными оставались 2,5 млн сертификатов, хранящихся примерно на 400 тысячах счетов. За обслуживание счета ежегодная плата для физических и юридических лиц установлена в размере 0,02% от номинальной стоимости сертификата, но не менее 24 евро в год.

О ликвидации Агентства приватизации говорили уже в 2000 году. Но 18 лет спустя ведомство работает. Несмотря на то, что приватизация должна была завершиться в 2014-м. При этом в ведомстве работали 65 человек и 3 члена правления, на обеспечение работы агентства ежегодно тратится 2,3 млн евро. Однако вместо ликвидации агентства Министерство экономики решило доверить ему дополнительные функции — управление проблемными госактивами. Сейчас это доли в 4 предприятиях — Hiponia, FeLM, Reverta и Reap.

Фото из Wikipedia