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В течение года после проверок из-за подозрительных сделок Управление по предотвращению легализации нелегально нажитых средств Службы госдоходов (СГД) ликвидировало 16 предприятий, рассказала директор ведомства Агнесе Рудзите.

Представители подконтрольных СГД отраслей, в том числе и банки, обязаны, согласно закону, сообщать о подозрительных сделках, но по словам Рудзите, делают это редко.

В борьбе с отмыванием денег должны участвовать не только банки, которые активнее всего сообщают о подозрительных сделках, но и работники нефинансового сектора - например, внештатные бухгалтеры. В этом году бухгалтеры подали 11 подобных заявлений, в других отраслях - ни одного.

Рудзите пояснила, что такую информацию ведомство должно получать от почти 20 тыс субъектов, работающих в общей сложности в 11 отраслях. Большинство — внештатные бухгалтеры, а также консультанты, лица, которые оказывают юридические услуги, торговцы недвижимостью и машинами, продавцы драгметаллов, отметила представитель СГД.

С июня следующего года СГД в сфере отмывания денег будет следить и за предприятиями, которые оказывают услуги, связанные с виртуальной валютой.

Налоговая служба провела почти 200 проверок, обнаружив в сфере отмывания денег 20 нарушений - и выписав значительные штрафы. Это заставляет сделать вывод, что сообщений о подозрительных операциях должно быть больше.

Рудзите рассказала, что бухгалтеры не сообщают о подозрительных сделках, которые попадают в их поле зрения. Не всегда подобный договор означает, что совершено преступление, однако это может быть индикатором.

СГД призывает бухгалтеров сообщать, если те замечают нечто подозрительное, «если сарай покупают за миллион, бухгалтер это видит». На то, что внештатные бухгалтеры - группа риска, указывает и отчет Moneyval. Проблемы есть и в других сферах, например, с юридическими фирмами, которые предлагают приобрести предприятия и оптимизировать налоги, а также с налоговыми консультантами.

В бухгалтерской отрасли уже почти 10 лет собираются лицензировать тех, кто работает вне штата - в государстве около семи тысяч таких лиц.

Член правления Латвийской бухгалтерской ассоциации Лилита Берзиня отметила, что пока приходилось сталкиваться с сопротивлением.

«Всегда были возражения от Министерства финансов и Министерства экономики - что это будет ограничение предпринимательской деятельности. Было трудно втолковать, что у бухгалтеров - огромная роль, и статистика СГД показывает, что в последнее время качество годовых отчетов ухудшилось», - отметила Берзиня.

СГД и ассоциация подготовили поправки к закону. Планируется, что новые нормы вступят в силу в сентябре следующего года. Переходный период продлится год.

Рудзите добавила, что желание привести отрасль в порядок, введя лицензии, высказали также маклеры и налоговые консультанты.

Источнник: Rus.lsm.lv

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